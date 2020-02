Gestul salvator al unei tinere mame când a văzut o autocisternă cu kerosen în flăcări

La doar patru zile după ce a născut un băieţel, o americancă de 35 de ani a devenit celebră pentru o faptă de eroism. Femeia, ajutată de un alt şofer, i-a salvat viaţa unui bărbat captiv în cabina unei autocisterne care luase foc.

Abia după ce l-a scos pe rănit din flăcări şi l-a dus în siguranţă pe marginea drumului, a aflat ce transporta vehiculul - combustibil pentru avioane.

În imaginile surprinse pe o autostradă din Statele Unite se vede cum autocisterna a intrat într-un parapet, s-a răsturnat şi a luat foc, sub privirile şocate ale martorilor. Printre ei se afla şi o proaspătă mamă de 35 de ani.

Holly McNally: Am văzut un nor de fum, un nor uriaş de fum, părea că e un depozit în flăcări. Am încetinit şi am văzut cisterna în flăcări, apoi m-am uitat în faţa ei şi am văzut un bărbat care ardea. M-am uitat în jur, ceilalţi filmau sau se uitau, dar nimeni nu voia să se ducă acolo. Aşa că i-am spus mamei că opresc şi mă duc eu.

Şi aşa a făcut. A alergat spre vehicul împreună cu un alt bărbat. Au stins flăcările de pe hainele conducătorului auto şi l-au scos din cabină. Dar greul abia începea.

Holly McNally: L-am scos afară şi am început să ne îndepărtăm. Atunci am văzut că se scurgea lichid din cisternă, puteam să îl miros. Am întrebat: „Jeff, dragule, ce transportai?" Şi el mi-a spus: kerosen. Şi eu am zis "Dumnezeule!".

Cu încălţările pline de kerosen, femeia şi bărbatul care o însoţise s-au mişcat cât de repede au putut.

Holly McNally: Ne străduiam să-l transportăm cât mai repede şi atunci a avut loc a doua explozie. Valul de fum ne-a lovit în plin şi eu mă rugam la Dumnezeu să ne ajute să scăpăm, ca să-mi pot vedea bebeluşul.

Cu doar patru zile înainte de acest episod, eroină a adus pe lume un băiețel, pe care tocmai îl vizitaze. Pentru că bebeluşul era încă la spital când mama lui a intervenit fără să stea prea mult pe gânduri.

Holly McNally: Mă gândeam, dacă acolo e băiatul meu? Dacă e Connor când va avea 30? Ai vrea ca oamenii să-l lase, pur şi simplu, acolo?

Cei doi salvatori şi şoferul autocisternei au reuşit să ajungă la o distanță sigură înainte ca flăcările să se extindă. Femeia speră acum ca povestea să îi inspire pe alţii.

Holly McNally: Mamei mele nu-i venea să creadă că nu am dat bir cu fugiţii şi eu îmi spuneam că nu o să-l părăsesc. Îmi doresc ca toată lumea să gândească aşa. Adică toată lumea să ajute pe toată lumea.

Șoferul autocisternei, un bărbat de 59 de ani, a fost dus de urgență la spital şi este în stare critică. Poliţiştii spun că viteza peste limita legală ar fi fost una dintre cauzele accidentului.