Gestul făcut în direct de un angajat al Pazei de Coastă din SUA. A fost concediat

Angajatul răspundea la apeluri ale celor afectați de Uraganul Florence când a făcut gestul considerat ofensator. Lângă el, televiziunea MSNBC trasmitea un interviu în direct iar gestul său a fost blamat de zeci de americani online.

În urma reacțiior, Paza de Coastă din Statele Unite a anunțat că l-a identificat și că a fost scos din echipa de răspuns la apelurile de ajutor în timpul uraganului Florence. Totodată au lansat o investigație.

Gestul considerat ofensator presupune unirea degetului mare cu cel arătător în timp ce celelalte 3 degete sunt drepte. Este asociat cu mișcarea ”supremația albilor”. ” Nu ne reprezintă” a declarat Paza de Coastă a SUA.

US Coast Guard on hand gesture seen used by a support staff member (bottom left) during an interview on @MSNBC this afternoon:

"The Coast Guard has identified the member and removed him from the response. His actions do not reflect those of the United States Coast Guard." pic.twitter.com/jjwZmCFFBI