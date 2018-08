Gest surprinzător al liderului rus. Putin va asista la căsătoria ministrului austriac de Externe

Liderul rus a fost invitat la nunta șefei diplomației de la Viena - Karin Kneissl. "Da, va fi în trecere în drumul către Berlin", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru Ria Novosti, confirmând informația difuzată de presa austriacă.

Putin va efectua o vizită la Berlin pentru a se întâlni cu Angela Merkel sâmbătă.

Consilierul președintelui rus, Yuri Ușakov, a explicat că ministrul Kneissl l-a invitat pe Putin la nuntă în timpul vizitei lui oficiale la Viena în luna iunie."Vom trece pe la ei să-i felicităm", a spus Ușakov.

Kneissl, în vârstă de 53 de ani , se căsătorește cu omul de afaceri Wolfgang Meilinger sâmbătă la o podgorie din Styria, Austria.

Kneissl, independentă, a fost aleasă pentru funcția de ministru de externe de către Partidul Libertății din Austria, de extremă dreapta, al cărui lider este Heinz-Christian Strache.

Partidul Libertății din Austria ar avea legături cu Rusia Unită, cel mai puternic partid din Rusia, în prezent la putere, scrie BBC.

