Witkoff va călători în Rusia după o întrevedere marți la Oslo cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu președintele finlandez Alexander Stubb, potrivit Agerpres.

Premierul norvegian Jonas Gahr Stoere a confirmat că emisarul american Steve Witkoff va merge miercuri la Sankt Petersburg, unde va prezenta autorităților ruse propuneri la care au lucrat americanii și europenii și care 'ar putea deschide calea pentru o întâlnire la nivel de conducere', notează AFP.

Călătoria lui Witkoff are loc pe fondul unei escaladări verbale între Trump și Zelenski, care s-au acuzat reciproc în ultimele zile că împiedică găsirea unei soluții.

Un oficial american citat de Axios a declarat că Witkoff se va deplasa în Rusia pentru a se întâlni cu președintele Vladimir Putin și a-i prezenta câteva dintre ideile discutate cu aliații europeni.

"Da, Putin îl va primi pe Witkoff. Întâlnirea este planificată la Palatul Constantin, în prima jumătate a zilei", a spus el presei ruse, conform TASS, adăugând că această întâlnire "fusese stabilită în urmă cu câteva zile". "Pentru noi, pentru cei dintre noi care am pregătit această întâlnire, nu a existat absolut niciun secret", a spus a comunicat consilierul Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de EFE.

Uşakov a indicat că emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, va participa la această întâlnire, însă nu şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui american şi trimisul său internaţional, care "s-a îmbolnăvit şi a renunţat la călătorie".

"Din câte ştiu, el nu a fost în Norvegia, unde Witkoff s-a întâlnit cu mai mulţi reprezentanţi europeni, precum şi cu (Volodimir) Zelenski", a adăugat el.

Agenţia TASS a relatat anterior că Witkoff şi Dmitriev au sosit la Palatul Constantin, construit în 1720, din ordinul lui Petru I, pe malul Golfului Finlandei şi care serveşte în prezent drept reşedinţă a preşedintelui rus în timpul şederilor sale în fosta capitală imperială.

Emisarul american Steve Witkoff a sosit în cursul dimineţii la Sankt Petersburg cu un avion Bombardier, venind din Oslo, unde în ajun a purtat o serie de discuţii cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu premierul norvegian Jonas Gahr Store şi cu preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, privind încheierea conflictului în Ucraina.

Pe aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg, el a fost întâmpinat de emisarul preşedintelui rus Kirill Dmitriev.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, afirmase cu o zi în urmă că trimisul american se va întâlni în curând cu Putin, la o lună şi jumătate după ultima întâlnire dintre cei doi, în 5 septembrie, la Kremlin.

Zelenski afirmase la rândul său marţi că trimisul SUA va călători miercuri în Rusia pentru a vedea "ce are de spus Putin despre" discuţiile de la Oslo.

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a afirmat tot marţi că Moscova va analiza propunerea adusă de emisarul american, Steve Witkoff, dar că nu va face concesii politice.

Rusia, care insistă să preia întregul Donbas - ucrainenii încă controlând aproximativ o cincime din regiunea Doneţk - respinge orice propunere care ar include încetarea ostilităţilor ca o condiţie prealabilă pentru a negocia o soluţie definitivă.

Călătoria lui Witkoff are loc pe fondul unei escaladări verbale între Donald Trump şi Volodimir Zelenski, care s-au acuzat reciproc în ultimele zile că împiedică găsirea unei soluţii la conflict.

În timp ce Trump l-a acuzat pe Zelenski că reprezintă un obstacol în calea unui acord şi a cerut organizarea de alegeri în Ucraina, preşedintele ucrainean a condamnat decizia Casei Albe de a îngheţa sancţiunile prevăzute de Legea Graham şi acordul convenit de acesta cu Putin privind furnizarea de motorină rusă.