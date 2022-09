Gafă făcută la adresa noului premier britanic. Suedia a confundat numele lui Liz Truss

Pe pagina de Twitter a biroului de presă al premierului suedez a fost postat mesajul: „Felicitări lui @liztruss pentru că își asumă rolul de prim-ministru al Regatului Unit”.

Contul etichetat de profilul oficial al premierului suedez nu era cel al noului lider al conservatorilor britanici, ci cel al unei persoane obișnuite.

Confuzia a fost dată de faptul că numele celor două conturi sunt foarte asemănătoare.

Contul premierului britanic este denumit @Trussliz, în timp ce contul persoanei etichetate din greşeală este @Liztruss.

Persoana etichetată a continuat confuzia răspunzând la postare cu mesajul: „Abia aştept să vin să vă vizitez, pregăteşte chiftelele”.

Swedish PM Magdalena Andersson congratulated the wrong account when she actually wanted to congratulate Liz Truss for becoming the UK’s new PM pic.twitter.com/mzH7XWBcAx