Furtuni puternice în Spania. O pistă a aeroportului din Valencia a fost lovită de trăsnet

Ploile torențiale au provocat probleme și în provincia Castellon. Unele trenuri nu au mai circulat și mai multe străzi au fost acoperite de ape. De asemenea, o parte dintre localnici au fost evacuaţi.

An unprecedented storm in Spain has shut down the Valencia airport, left one minor dead, thousands without power and caused significant flooding https://t.co/N1y5QvVx9L pic.twitter.com/lD4U1jHyCC

Şi în Zaragoza furtuna a făcut prăpăd. Un tânăr a murit după ce un copac a căzut peste el când se adăpostea de vijelie.

Precipitațiile cu grindină și rafale de vânt de aproape 80 de kilometri pe oră au început încă de vineri seară pe coasta de est a Spaniei. Potrivit meteorologilor, furtunile se vor extinde și în restul Peninsulei Iberice și în Insulele Baleare.

???????? : Heavy rainfall led to the death of a 17 -year- old minor when a tree fell on him while he was taking refuge from a storm on the bench of the football field in the Zaragoza municipality of Bujaraloz.

Videos of Valencia.#Spain pic.twitter.com/jRRxJnpWfx