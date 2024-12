Furtuna Elena face prăpăd în Grecia. A provocat haos în traficul rutier şi inundaţii. FOTO

În Atena, mulţi locuitori din suburbiile nordice şi sudice ale oraşului au fost afectaţi joi de precipitaţii abundente, care au inundat zeci de case şi au luat cu ele mai multe maşini. Brigada de pompieri a primit cel puţin 40 de apeluri telefonice pentru a pompa apa şi a îndepărta copacii prăbuşiţi pe străzi.



Stadionul Păcii şi Prieteniei din zona de sud a capitalei greceşti, de lângă portul Pireu, a fost, de asemenea, inundat, iar autorităţile locale evaluează încă pagubele.

Drumurile care duc spre Muntele Parnitha din suburbiile nordice ale Atenei au fost închise circulaţiei rutiere din cauza zăpezii.

Intense rainfall from storm Elena in Greece's Attica region caused flooding, sewerage overflows, road closures, and renewed finger-pointing over the region's inability to manage heavy downpours.https://t.co/MROPDUVGhA#elena #καιρος