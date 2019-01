Furtună de zăpadă în Los Angeles. Autoritățile se tem de alunecări de teren

Zeci de maşini au rămas blocate pe una dintre şoselele care leagă Los Angeles de San Francisco. Autorităţile i-au evacuat pe cei aflaţi în vehicule, la lăsarea serii.

În alte zone din Sudul Californiei a plouat abundent. Autorităţile se tem că furtunile ar putea antrena alunecări de teren, în special în zonele care au fost afectate anul trecut, de incendiile de pădure.

Grapevine Reopens After Heavy Snow Fall Forced Closure of 5 Freeway in Both Directions https://t.co/sEw8TwF1PV pic.twitter.com/haGoZTIpFY #losangeles #News #RMRealtor #KTLA

Califorina Grapevine, going into Los Angeles yesterday, took 3 hours to get down the hill, a lot of drivers not knowing how to drive in snow. pic.twitter.com/NsUJwaD6qr