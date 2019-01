Probleme din cauza zăpezii în aproape toată țara. Zonele în care s-au închis școlile

Este iarnă grea în mare parte a ţării, după ce a nins neîncetat.

O avalanşă produsă pe drumul TransBucegi, în Dâmboviţa, a blocat complet circulaţia. În Maramureş, mai multe şcoli au fost închise, iar în Hunedoara, salvamontişti au dus provizii în satele izolate.

În Măgura, judeţul Braşov, o femeie a fost nevoită să nască acasă, asistat[ doar de mama ei, care vorbea la telefon cu un medic. Codul galben de viscol rămâne în vigoare până miercuri, în zonele de munte.

O avalanşă a îngropat parţial un utilaj de deszăpezire pe drumul care duce spre platoul Bucegi, în zona montană a judeţului Dâmboviţa. Şoferul a avut noroc şi a apucat să iasă din cabină.

Șofer: "Odată s-a astupat drumul, tot! S-a astupat cabina, tot! Am ieşit pe uşa din stânga, am coborât, am inotat în spatele maşinii prin zăpadă. În sus dacă treceam, ne astupa de tot.”

Nici la Rânca nu se mai zăreşte şoseaua. Marea de zăpada se întinde cât vezi cu ochii. Aici, drumarii au intervenit cu frezele.

În Hunedoara, unde meteorologii au menţinut pe timpul zilei codul portocaliu de viscol, pompierii şi salvamontiştii au mers cu şenilatele într-un sat izolat ca să le ducă oamenilor provizii.

După 3 zile în care a nins fără pauză în Maramureş, zăpada trece de 2 metri. Marți, copiii din trei sate au stat acasă pentru că microbuzul care trebuia să-i ducă la şcoală a rămas în nămeţi.

În staţiunea Cavnic, școala rămâne închisă până vineri.

Pe de altă parte, câţiva copaci căzuţi pe carosabil au oprit traficul în Pasul Bucin. Blocajul a durat mai bine de 8 ore între Praid şi Gheorgheni. Şoferii prevăzători au avut la ei drujbe ca să taie copacii căzuţi în calea lor.

În staţiunile de la munte a nins viscolit, aşa că a părut mai frig ca în realitate.

Meteorologii menţin codul galben de viscol până miercuri seară în toate zonele de munte. Vântul poate atinge la rafală şi 120 de kilometri pe oră, iar vizibilitatea va fi scăzută.