Furie în Rusia, după ce Moscova a recunoscut că a suferit cea mai mare pierdere de la începutul războiului din Ucraina

Este vorba despre bombardamentul ucrainean asupra unei şcoli în care rușii își făcuseră cazarmă, în apropierea oraşului Makiivka, din regiunea ucraineană Doneţk, ocupată de Rusia.

De revelion, cazarma improvizată a fost ţinta unui atac cu şase rachete sol-sol, lansate de un sistem HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), de fabricaţie americană. Două dintre rachete au fost doborâte, a precizat ministerul rus.

Anunţul oficial de la Moscova vine în condiţiile în care pe reţelele sociale se vorbea încă de duminică despre atacul mortal din Makiivka, dar bilanţurile vehiculate de diverse surse variau.

Ucraina, la rândul ei, a susţinut că atacul s-a soldat cu 400 de morţi, dar oficialii pro-ruşi din regiune spun că este o exagerare.

Cei mai mulţi ar fi fost recruţi ruşi, iar amploarea victimelor ar fi atât de mare pentru că în respectiva şcoală ar fi fost depozitate şi muniţii, care au explodat, la rândul lor, în momentul atacului.

Imediat, bloggerii naţionalişti ruşi care relatează despre război şi care au sute de mii de adepţi au cerut să fie pedepsiţi comandanţii, pentru că au cazat soldaţii în aceeaşi clădire cu un depozit de muniţie, deşi ştiau că se află în raza de acţiune a rachetelor ucrainene.

Imagini neverificate postate online cu urmările atacului de la Makiivka asupra cazărmii ruseşti arată o clădire imensă redusă la o grămadă de moloz fumegând.

