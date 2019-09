Fotojurnalist rănit un senator. A tras cu arma în fața Parlamentului din Haiti

Senatorul Jean-Marie Ralph Fethiere, ales al partidului la putere, a explicat că a acţionat pentru a se apăra de manifestanţii opoziţiei, care au apărut în incinta palatului legislativ pentru a împiedica derularea şedinţei, informează AFP, citat de Agerpres.

„M-am apărat. Legitima apărare este un drept sacru", a declarat Jean-Marie Ralph Fethiere pentru presa din Haiti, adăugând că nu ştia că jurnalistul a fost rănit.

People run as Haiti's Senator Jean Marie Ralph Fethiere holds a gun in Port-au-Prince. More photos of the day: https://t.co/qoVxV8vByh ???? @martinezcasares pic.twitter.com/w7WgKY29VG