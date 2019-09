Cum a ajuns să plătească 55.000 de lire pentru o bere. Reacția bărbatului

Peter Lalor se afla în Mare Britanie pentru a transmite informații de la un meci de cricket. După ce și-a terminat treaba, acesta s-a întors la hotel, unde a cerut o bere "cu specific britanic", care, în mod normal, costă 1,8 lire.

Când chelnerul i-a adus nota de plată, acesta a ales să plătească cu cardul și pentru că nu avea ochelarii de vedere la el, nu a mai verificat suma introdusă în POS, potrivit telegraph.co.uk.

Ulterior, acesta a rămas șocat să afle că i-a fost retrasă suma de 55.000 de lire din cont pentru berea consumată, la care se mai adauga și o taxă de procesare de 1.380 de lire.

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.

Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu