Declarații controversate făcute de un jurnalist. Susține că obezii trebuie „lăsați să moară”

Michael Buerk, un cunoscut jurnalist britanic, a afirmat că Sistemul Național deSănătate din Marea Britanie ar economisi bani dacă oamenii obezi ar fi lăsați să moară.

Decesul lor timpuriu ar fi un sacrificiu făcut în lupta cu suprapopularea și schimbările climatice, mai consideră el.

Buerk, în vârstă de 73 de ani, crede că oamenii ar trebui să fie liberi să facă excese, dar, dacă mor, ar trebui văzuți mai degrabă ca oameni slabi, decât bolnavi, informează Daily Mail.

„Persoanele obeze vor muri cu un deceniu mai devreme decât noi, ceilalți. Puteți să vedeți asta ca pe un sacrificiu altruist făcut în lupta cu dezechilibrele demografice, cu suprapopularea și schimbările climatice”, a susținut el, pentru Radio Times.

Michael Buerk a mai precizat că, în opinia sa, obezitatea nu este o „urgență națională” deoarece este cauzată doar de mâncatul în exces.

Citește și Paradoxul zonelor de la țară: oamenii ajung să se lupte cu obezitatea din cauza sărăciei

El a citat și un raport al Serviciului de Sănătate Publică, potrivit căruia tratarea bolilor cauzate de obezitate costă statul britanic anual 6,1 miliarde de lire sterline (n.r - în jur de 6,6 miliarde de euro) și s-a întrebat cât s-ar economisi dacă oamenii obezi ar avea o greutate normală.

„Autonomia personală, de fapt democrația însăși e despre a lua decizii greșite”, a mai scris Michael Buerk, apoi s-a întrebat „cine spune că longevitatea e scopul suprem în viață?”.

„Mulți cred că dacă am considera obezitatea o boală, am elimina un stigmat și am încuraja oamenii să caute tratament. Se înșală. Ești gras pentru că mănânci prea mult. E adevărat că genele ar putea avea un rol, dar asta nu explică de ce numărul persoanelor obeze care se internează în spitale a crescut de zece ori în ultimul deceniu”, a mai scris Michael Buerk.

Michael Buerk a prezentat BBC News din 1973 până în 2002 și e gazda emisiunii The Moral Maze, de la Radio BBC 4, din 1990.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!