Fotografia din cauza căreia un pilot a fost suspendat pe viață. „Toleranța este 0”

Fotografia, postată de femeie pe rețeaua de socializare Weibo, o prezintă pe femeie pe scaunul pilotului, în timp ce avionul se afla în aer.

Fotografia a fost observată de un blogger de aviație chinez. Acesta a identificat că imaginea a fost făcută într-un avion al Air Guilin și a criticat compania aeriană pentru că a nu ține cont de siguranța pasajerilor, relatează CNN.

A captain of Air Guilin was banned from flying for life after allowing a young lady to sit and take a selfie inside the cockpit while the aircraft was flying. https://t.co/WaeIRqNWz0 pic.twitter.com/mnBL2ElBC5