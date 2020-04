FOTO&VIDEO. Întreaga Chină a păstrat 3 minute de reculegere în memoria victimelor COVID-19

Sirenele au sunat pe întreg teritoriul celei mai populate ţări de pe planetă, în timp ce maşinile, trenurile şi vapoarele au lansat semnale sonore în semn de omagiere a celor 3.326 de persoane decedate.

În Wuhan, oraşul cu 11 milioane de locuitori unde a început epidemia şi care a înregistrat cea mai mare parte a deceselor, personalul medical s-a reunit într-o ceremonie în care s-a înclinat în semn de respect pentru victime.

Starting at 10 am, people across China observed three minutes of silence. Sirens of automobiles, trains and ships sounded. Air defense warnings also went off. #Covid_19 pic.twitter.com/kDDA3rhSOk

În Beijing, automobiliştii şi-au oprit vehiculele şi au claxonat în timp ce pietonii, unii cu pungile de cumpărături în mâini după cum notează AFP, au rămas nemişcaţi, având un aer serios.

Preşedintele Xi Jinping s-a recules alături de principalii lideri ai Partidului Comunist în vastul complex din capitală care găzduieşte sediul puterii, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea naţională CCTV, potrivit Agerpres.

Pentru marcarea zilei de doliu decretată sâmbătă, drapelul naţional a fost coborât în bernă în toată ţara.

#China’s national flag flies at half-mast in Tiananmen Square in Beijing on April 4 as the country mourns for martyrs and compatriots who died in the fight against #Coronavirus. #COVID19 pic.twitter.com/vTDkdeTrPM