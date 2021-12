FOTO Texasul îşi construieşte propriul zid la frontiera cu Mexicul: „O replică a zidului lui Trump”

„Texasul ia ceea ce este cu adevărat o măsură fără precedent, (şi anume construirea unui) zid la frontiera noastră pentru a securiza şi salva suveranitatea Statelor Unite şi a propiruului nostru stat”, a anunţat guvernatorul în faţa unei macarale şi unor bare de metal.

The Texas border wall is officially up.

While Biden does nothing, we are stepping up to protect our communities.

The Lone Star State is securing the border. pic.twitter.com/oYuY4zYLQl