FOTO. Talibanii au organizat o înmormântare pentru forțele americane și NATO, după retragerea din Afganistan

Mulțimea a fost fotografiată în timp ce ridica steaguri și arme.Parada a inclus și rugăciuni false deasupra unor sicrie care au fost acoperite cu steagurile SUA, Marii Britanii, Franței și NATO, potrivit Reuters.

„31 august este ziua noastră oficială a libertății. În această zi forțele americane și NATO de ocupație au fugit din țară”, a declarat liderul taliban Qari Saeed Khosti pentru o televiziune locală.

#Afghanistan Updates: A large crowd of people in #Khost gathered to celebrate the #US, #NATO and foreign forces leaving Afghanistan. #Taliban and supporters also held funeral prayers with coffin wrapped in #UK, US flags to symbolise the defeat of western forces. pic.twitter.com/INoxr1io88