FOTO Prizonierii de război din Insula Șerpilor au fost eliberați. Prima imagine cu ei

„Joi, din ordinul președintelui Zelenski, a avut loc primul schimb de prizonieri de război. Zece militari ai noștri au fost eliberați în schimbul a 10 ocupanți capturați”, a postat pe Telegram Iryna Vereshchuk, viceprim-ministru - ministru pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temporar de Ucraina.

⚡️ The first exchange of war hostages occurred on President @ZelenskyyUa's order. Additionally, today, #Ukraine exchanged 11 Russian sailors we rescued from a sunken ship near #Odesa to 19 Ukrainian sailors (authors of the legendary phrase "Russian warship go f*** yourself")

