FOTO. Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, aliatul lui Vladimir Putin, poartă o haină de camuflaj Louis Vuitton de 2400 de euro

Întâlnirea militară a avut loc într-o grădină, în jurul unei mese lungi de lemn, unde Kadîrov a stat în capul mesei, îmbrăcat într-o jachetă de camuflaj tip militar, dar cu un brand de lux și un preț pe măsură.

Kadîrov a distribuit imagini de la acea întâlnire, precum și un clip video pe contul său VKontakte, precum și pe Telegram, în care se poate vedea jacheta sa de camuflaj Louis Vuitton.

Detaliile au fost observate de Anton Gerașcenko, consilier al ministrului de interne al Ucrainei, care a distribuit fotografiile pe contul său de Twitter.

Kadyrov filmed a video wearing what appears to be a Louis Vuitton shirt that costs €2,370.

What would the dress-code for Kadyrovites filming TikToks in Bakhmut be? pic.twitter.com/JkWzMFagFx