Fostă secretară a lagărului nazist Stutthof, condamnată pentru complicitate la crimă în peste 10.000 de cazuri

Irmgard Furchner, în vârstă de 99 de ani, a făcut apel împotriva condamnării cu privire la complicitate la crime, relatează AFP.

”Apelul a fost respins (...) verdictul este definitiv”, a anunţat judecătoarea Curţii federale din Leipzig (est), Gabriele Cirener.

La 20 decembrie 2022, Irmgard Furchner, acuzată de complicitate la uciderea a peste 10.000 de persoane în lagărul Stutthof, în actuala Polonie, a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare, în urma unuia dintre ultimele procese ale perioadei naziste în Germania.

Irmgard Furchner, în vârstă de 18-19 ani la momentul faptelor, era angajată ca dactilografă şi secretară a comandantului lagărului Stutthof, Paul Werner Hoppe, în perioada 1943-1945.

”Mirosul cadavrelor era omniprezent” în apropierea imediată a încarceraţilor, a estimat tribunalul, considerând ”de neimaginat că acuzata nu a remarcat nimic”.

In 2022, a German court convicted 97-year-old Irmgard Furchner, a former secretary at a Nazi concentration camp, of being an accomplice to the murder of over 10,000 individuals.

