Fost consilier pentru securitate la Casa Albă: Xi Jinping ”pregătește poporul chinez pentru război”

Invitat la CBS, McMaster a spus că SUA ar trebui să aibă grijă „să nu cadă în aceleași capcane pe care le-am făcut cu Vladimir Putin”, atunci când vine vorba de un conflict cu China din cauza Taiwanului.

El și câțiva experți, inclusiv Michèle Flournoy, fostul subsecretar al apărării pentru politică, au participat la emisiunea de la CBS, discutând despre politica externă a SUA pe diferite fronturi, cum ar fi Iranul, războiul din Ucraina și China.

McMaster, un general-locotenent în retragere, care a avut funcția de consilier pentru securitate națională în 2017 și 2018, în timpul mandatului fostului președinte al SUA Donald Trump, a susținut că SUA ar trebui să ia în serios potențialele amenințări din partea lui Xi Jinping.

„Cred că trebuie să avem grijă să nu oglindim imaginea, să nu cădem în aceleași capcane pe care le-am făcut cu Vladimir Putin, de influențare a confirmărilor și de optimism”, a spus McMaster, potrivit Insider.

El a adăugat că Xi a fost agresiv în discursurile recente, spunându-le chinezilor că ar fi nevoie de sacrificii pentru a readuce China la măreția națională. McMaster a mai spus că Jinping a ”fost destul de clar” prin declarațiile sale recente că pregătește ceva împotriva Taiwanului și că vrea să ”subsumeze” această insulă.

”China a devenit din ce în ce mai agresivă, nu numai dintr-o perspectivă economică și financiară și din perspectiva unei diplomații războinice de tip lup singuratic, ci și din punct de vedere fizic, cu armata sa”, a adăugat el.

Former Trump administration National Security Adviser H.R. McMaster says China's president is serious about his threats involving Taiwan: "Xi Jinping is preparing the Chinese people for war." pic.twitter.com/6wfOuhtG9x