Forțele SUA își încordează mușchii. Exercițiu militar cu 52 de avioane de ultimă generație

Exerciţiul efectuat de serviciul activ 388 şi de Rezerva 419th Fighter Wings a fost planificat de câteva luni şi pus în practică tocmai în timpul momentelor tensionate dintre SUA și Iran.

Statele Unite au demonstrat forța militară de care dispun pentru un eventual război, relatează DailyMail.

„Fiecare antrenament, exerciţiu, fiecare operaţiune finalizată în ultimii patru ani, toate acestea au reprezentat paşi-cheie în atingerea capacităţii depline de luptă", ​​a explicat colonelul Steven Behmer, comandant al 388th Fighter Wing.

„Acesta este doar începutul operaţiunilor de luptă susţinute de F-35A şi vom rămâne pregătiţi, gata să ne desfăşurăm activitatea oricând şi oriunde este nevoie”, a adăugat acesta.

F-35A este primul avion ce are o tehnologie care îi permite să se sustragă detectării radar cu viteze supersonice, având şi capacitatea de a efectua decolări şi aterizări verticale.

WATCH: 52 F-35s launched in rapid succession from @HAFB today! @388fw & @419fw conducted a combat power exercise part of normal, scheduled training operations and not a response to any current events.

The fighter wings are home to 78 aircraft.

Via @Fox13 pic.twitter.com/fHFlGTyp05