Forțele armate siriene continuă asediul spre orașul Idleb. Bilanțul este catastrofal

De joi seara, confruntări sângeroase s-au soldat cu 170 de morţi în ambele tabere, inclusiv 71 de membri ai forţelor loiale regimului, potrivit Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR).

Forţele loialiste au preluat controlul asupra a 25 de oraşe şi sate în sector şi se apropie treptat de oraş, unul dintre cele mai mari în regiunea Idleb, care nu se află, în mare parte, sub controlul Damascului, relatează News.ro.

„Această înaintare este o tentativă de apropiere de Maaret al-Numan”, a declarat pentru AFP directorul SOHR Rami Abdel Rahman.

Locuitori ai oraşului l-au părăsit duminică de frica unei noi avansări a forţelor regimului lui Bashar al-Assad, potrivit unui corespondent AFP de la faţa locului.

Potrivit SOHR, peste 30.000 de persoane au părăsit zona confruntărilor în ultimele zile.

Potrivit unui bărbat, tatăl al cinci copii, grupuri de salvatori locali întâmpină dificultăţi în evacuarea tuturor familiilor.

„Toată lumea munceşte la capacitate maximă, însă nu poate gestiona un număr atât de mare de persoane”, declară el, după ce nu a reuşit să găsească un vehicul pentru a-şi duce familia mai la nord.

Regiunea Idleb, din care face parte provincia cu acelaşi nume şi părţi ale provinciilor vecine Alep şi Latakia, este dominată de jihadişti din gruparea Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Alte grupări jihadiste şi rebele sunt prezente în regiune, în care se află totodată aproximativ trei milioane de persoane, dintre care jumătate au fost deplasate din alte părţi ale ţării recucerite de Damasc.

Regimul sirian, care deţine de-acum controlul a peste 70% din teritoriul ţării, şi-a reiterat în multe rânduri voinţa de a recuceri tot teritoriul, mai ales regiunea Idleb.

Armata siriană, susţinută de armata rusă, a desfăşurat o ofensivă de anvergură de la sfârşitul lui aprilie la sfârşitul lui august în regiune, omorând 1.000 de civili, potrivit SOHR, şi deplasând 400.000 de persoane.

Bombardamente şi lupte la sol au continuat în ultimele patru luni, în pofida unui armistiţiu anunţat la sfârşitul lui august. Peste 280 de civili şi câteva sute de combatanţi au fost ucişi de atunci.

Fresh Radio video showing damage from an airstrike on the M5 motorway in Maaret al-Numan (معرة النعمان ), #Idlib .

Raidurile şi confruntările armate la sol au fost reluate şi mai intens la 16 decembrie, obligând să fugă zeci de mii de civili şi alimentând temeri cu privire la o nouă catastrofă umanitară, potrivit ONU.

ONU a îndemnat miercuri că o ”dezescaladare imediată”, avertizând cu privire la noi deplasări masive în cazul în care violenţele continuă.

#RuAF/#SyAF airstrike in Maaret al-Numan (معرة النعمان), #Idlib.

