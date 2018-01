Fondatorul IKEA, Ingvar Kamprad a murit. Era miliardar, însă mergea cu metroul

Ingvar Kamprad, fondatorul IKEA, a murit la vârsta de 91 de ani, după o luptă scurtă cu o boală grea. Anunțul a fost făcut public de compania magnatului, scrie RT.

Reprezentanții companiei sale îl descriu ca fiind „cel mai mare antreprenor al secolului XX”. Din primele informații, miliardarul a murit în reședința sa din Smaland, scrie BBC.

Viața de sarac a unui miliardar

“Nu cred că am purtat vreodata haine care să nu fi fost cumpărate la mâna a doua. Vreau să dau un exemplu bun” a explicat Ingvar Kamprad în cadrul unui documentar care a fost difuzat de canalul suedez TV4.

Swedish founder of Ikea furniture chain, Ingvar Kamprad, has died at 91, company announces https://t.co/1qUI7wggGn