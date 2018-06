Atac armat la Malmo, în Suedia. Patru persoane au fost rănite

Nu a fost precizat motivul pentru care s-au tras focuri de armă şi nu s-au dat detalii despre starea victimelor.

Poliția a mai precizat că nu există motive de îngrijorare pentru public.

Stephan Soderholm, purtătorul de cuvânt al poliției locale, a declarat: ”Am blocat zona și audiem martori. Îi vom audia și pe răniți, dacă vor și dacă pot să vorbească.”

Pe Twitter, Amichai Stein, corespondent al unei publicații israeliene la Malmo, a spus că o persoană a tras cu o armă automată în mulțimea adunată pe stradă ca să sărbătorească vicțiria naționalei de fotbal la Campionatul Mondial din Suedia.

#BREAKING: Shooting in #Malmo in Sweden, man fires automatic weapon at crowd celebrating win of Swedish national team pic.twitter.com/CBXrOAWGjw