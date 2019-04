Focuri de armă la Londra, după ce un bărbat a lovit de mai multe ori o mașină parcată. VIDEO

UPDATE - Într-un comunicat al Ambasadei Ucrainei la Londra se menționează că mașina oficială a ambasadorului, care era parcată în fața clădirii, a fost lovită de un un șofer de mai multe ori, iar polițiștii au fost forțați să deschidă focul.

"Un suspect a fost prins și dus la poliție", se arată în comunicat.

Incidentul a avut loc în zona Holland Park, în vestul Londrei.

Shots have been fired by firearms officers in the Holland Park area of west London, the Metropolitan Police have said.