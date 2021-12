Festivalul Gheții din China și-a deschis porțile. GALERIE FOTO

Profimedia

Festivalul Gheții și Zăpezii din Harbin, China și-a deschis porțile.

Festivalul Harbin, organizat într-unul dintre cele mai reci locuri din China permite vizitatorilor să se plimbe într-un adevărat oraş de gheaţă, luminat cu neoane, potrivit news.cn.

Cu tema „Lumina Jocurilor Olimpice de iarnă strălucește în toată lumea”, parcul are în acest an șapte zone tematice și un traseu de vizitare a obiectivelor turistice de 550 de metri. Are 65 de locuri cu sculpturi în zăpadă și gheață.

Se estimează că la construcția parcului au fost folosiți 230.000 de metri cubi de gheață și zăpadă.