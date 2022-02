Feribotul din Grecia, la bordul căruia s-au aflat şi români, arde în continuare. 12 pasageri sunt dispăruți

Salvatorii greci caută în continuare, sâmbătă, 12 pasageri de pe feribotul devastat de foc în ultimele 24 de ore, la 50 de kilometri în largul insulei Corfu, relatează presa internaţională., conform news.ro.

Un elicopter, o fregată, şase remorchere şi un vas de stingere a incendiilor se află în zona în care este feribotul, iar pompieri şi scafandri încearcă să găsească 12 persoane dispărute: şapte bulgari, trei greci, un lituanian şi un turc.

Însă vântul, exploziile care au loc din când în când şi temperatura infernală îi împiedică deocamdată pe salvatori să intervină la bordul vasului.

Un incendiu a izbucnit, vineri, pe un feribot care naviga din Grecia către Italia, cu 290 de persoane la bord, inclusiv 29 de români.

Euroferry Olympia, sub pavilion italian, plecase din Igoumenitsa, cel mai mare port din vestul Greciei, şi se îndrepta către portul italian Brindisi, la aproximativ nouă ore distanţă.

Incendiul a izbucnit în apropierea insulei Corfu din Marea Ionică.

Printre cei salvaţi până acum se numără şi doi migranţi afgani care se aflau clandestin pe feribot, ceea ce îi face pe salvatori să creadă că este posibil să fi existat la bord şi alţi pasageri clandestini.

Ancheta autorităţilor elene cu privire la incendiu abia a început, dar presa scrie că sursa focului ar putea fi un camion care se afla în cală.

Căpitanul vasului şi doi mecanici sunt audiaţi, sâmbătă, de procurori.

Mărturia unui român

Un român s-a intoxicat cu fum, dar este în stare bună. Pasagerii se îmbarcaseră pe vasul de transport vineri dimineață, la ora 4 și 30 de minute. După doar 15 minute, feribotul s-a aprins ca o torţă.

„Dormeam, pe la 4 jumate-5, au început să bată pe la uşi că a luat foc nava. Iniţial am zis că e un exerciţiu, am zis că e ochestie de simulare şi cam atât. Au venit ne-au scos pe puntea din reuniune cum ar veni şi ne-au dat vestele de salvare. Când m-am uitat în spatele meu am văzut fum negru din toate direcţiile din spatele navei şi toţi se agitau pe acolo, spuneau că gata a luat foc”, a povestit Bogdan, unul dintre românii aflați la bord.

Sunt clipele de groază pe care le-au trăit vineri dimineață aproape 300 de oameni, printre care și 29 de români. Cu toții se îmbarcaseră pe feribotul Euroferry Olympia.

Vasul, sub pavilion italian, naviga pe ruta dintre Grecia şi Italia și plecase din Igoumenitsa, cel mai mare port din vestul Republicii Elene având ca destinație portul italian Brindisi, la aproximativ nouă ore distanță. În dreptul insulei Corfu, la bordul vasului a izbucnit un incendiu.

Feribotul de peste 180 de metri lungime a fost cuprins de flăcări uriaşe. Pasagerii au fost alertaţi de apelurile de urgenţă făcute de membri echipajului. Un alt pasager a declarat presei din Grecia că unele persoane dormeau în mașinile lor când s-a dat alarma. Pentru a-i salva, 3 nave ale pazei de coastă elene şi o alta aparţinând poliţiei italiene au fost trimise de urgenţă în zonă.

Evacuarea a durat aproximativ o oră. Cei 239 de pasageri si cei 51 de membri ai echipajului au fost preluaţi de bărcile de salvare și duşi în portul Corfu.