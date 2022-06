Fenomene meteo extreme în Europa. Furtuni violente și risc crescut de incendii de vegetație

În ultimele ore, mai multe zone din Grecia au fost răvăşite de furtuni, iar Ministerul român de Externe a transmis o avertizare de călătorie, valabilă până luni.

În schimb, vestul bătrânului continent fierbe la focul temperaturilor.

Primul val de căldură extremă a debutat în Madrid, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius.

În sudul Spaniei, mii de oameni au fost evacuați din orășelul Benahavis în urma incendiilor de vegetație.

A wildfire in mountains in southern Spain has forced the evacuation of 2,000 people from the center of the town of Benahavis and injured three firefighters, authorities said https://t.co/mlFaooyOhx pic.twitter.com/ngAQ21GAzR