VIDEO. ”M982 Excalibur”, fenomenala armă primită de Ucraina. Este ghidată prin GPS și lovește ținta de la 40 de kilometri

Obuze de artilerie Excalibur sunt ghidate prin GPS și pot lovi ținta de la 40 kilometri distanță cu o precizie maximă, scrie Business Insider.

Generalul ucrainean Valeri Zalujni a distribuit un videoclip pe rețelele sociale care arată eficacitatea obuzelor M982 Excalibur, furnizate de SUA împotriva forțelor ruse.

„Tragerile constante ale soldaților noștri împotriva pozițiilor rusești de pe malul drept (malul de vest al râului Nipro) timp de 24 de ore pe zi, au dus la pierderea unei cantități uriașe de echipamente ale inamicului care bombardaseră Mikolaiv”, a spus militarul, citat de Kyiv Post.

Videoclipul distribuit de comandantul-șef al Ucrainei pare să arate mai multe sisteme de arme rusești distruse, inclusiv ceea ce pare a fi un tun autopropulsat 2S7 Pion și două sisteme antiaeriene S-300, mai scrie sursa citată.

Obuzele de 155 mm ghidate de GPS oferă o mare precizie cu rază mai lungă de acțiune față de obuzele de artilerie convenționale.

Pentagonul a confirmat pentru prima dată că obuzele au fost trimise în Ucraina.

BAE Systems, producătorul M982 Excalibur, a spus că arma poate lovi cu precizie din orice poziție și că are o „probabilitate de eroare circulară”, estimată la mai puțin de 10 metri.

Cartușele sunt trase după ce un echipaj introduce coordonatele GPS și, odată ce este lansat, aripioarele sale declanșabile ies, permițându-i să-și ajusteze traiectoria pentru a ajunge la locația desemnată.

Precizia Excalibur atunge ținta din prima încercare, reducând astfel daunele colaterale, arată documentele armatei, scrie și Bloomberg.

Dacă ne referim la cost, aici intervine singurul dezavantaj. Costul unei runde de tragere este în jur de 100.000 de dolari, spun documentele, în comparație cu doar câteva sute de dolari pentru o muniție convențională, cum ar fi M795, obuzul standard neghidat de 155 mm al armatei americane.

#Ukraine: One of the earliest visual confirmations of ???????? M982 Excalibur 155mm guided extended-range projectiles in use with the Ukrainian army - here we can see a Ukrainian M777A2 firing at least 3 of them recently.

The projectiles can be IDed by the very distinctive case. pic.twitter.com/69x95zXduS