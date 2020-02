Fenomen îngrijorător în Antarctica. O bucată uriașă s-a desprins dintr-un ghețar

Efectele încălzirii globale se văd din nou în Antarctica.

O echipă de exploratori a surprins momentul dramatic când o bucată uriaşă s-a desprins dintr-un gheţar.

Pentru că viaţa le era pusă în pericol, cercetătorii s-au retras imediat în larg.

Scenele au fost filmate de cercetătorii aflați pe nava James Clark Ross, aflată sub pavilion britanic. Fenomenul, care a durat câteva minute bune, a avut loc aproape de insula Anvers, cea mai mare din Arhipelagul Palmer din Antarctica. Bucățile de gheață au căzut ca într-un efect de domino, luându-i prin surprindere pe exploratorii britanici.

Simon Wallace, șeful echipei de explorare: „A început să cadă precum un efect în cascadă, din ce în ce mai departe, de-a lungul ghețarului. În acel moment am început să ne retragem în apele din larg, pentru că doar nu eram siguri cât de mult se va prăbuși. Partea din față a ghețarului așa cum o vedem acum este cu totul diferită față de cea care era acum două zile.”

Blocul de gheață desprins are cel puțin 40 de metri înălțime, iar cei care s-au aflat la fața locului estimează că ar cântări cel puțin câteva câteva zeci de mii de tone. În plus, cercetătorii au aflat că sub acest ghețar se află văi foarte adânci.

Kate Retallick, profesor Universitatea Bangor: „Aceste iceberg-uri nu sunt doar de dimensiunea unor case, sunt de dimensiunea unor blocuri întregi de apartamente. Deci nu este deloc nesemnificativă topirea lor.”

Potrivit specialiștilor, ghețarii din Antarctica se topesc într-un ritm îngrijorător, de șase ori mai rapid decât până acum. În ultimii 40 de ani, au dispărut 60 de miliarde de tone de gheață și există temeri că procesul este ireversibil, mai ales din cauza creșterii temperaturii globale.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!