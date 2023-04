Femeia arestată pentru asasinarea bloggerului pro-Kremlin arată cu totul altfel față de cea care i-a oferit cadoul ucigaș

Este speranța declarată public de Volodimir Zelenski, care dă totodată de înțeles că lansarea controfensivei de primăvară se apropie cu pași repezi.

Pe de altă parte, în Rusia continuă ancheta în legătură cu asasinarea bloggerului pro-Kremlin Vladlen Tatarski. În spațiul public au apărut noi imagini din cafeneaua unde a avut loc atentatul cu bomba, iar suspecta principală a fost dusă marți în fața instanței.

Vladimir Putin l-a decorat post-mortem pe Vladlen Tatarski - "pentru curajul de care a dat dovadă în îndeplinirea îndatoririlor profesionale", după cum se precizează în decretul prezidențial.

Acesta e momentul în care Daria Trepova i-a oferit lui bloggerului Maxim Fomin, alias Vladlen Tatarski, statueta încărcată cu explozibil.

Marat Arnis, jurnalist, martor la explozie: ”(Vladlen Tatarski) a scos acel bust dintr-o pungă și s-a uitat la el. Nu arăta deloc ca Vladlen, era un soi de parodie. Toată lumea a râs. Apoi, după ce s-a uitat la el, l-a pus înapoi în cutie, pe o masă de lângă el, pe partea dreaptă”.

Câteva minute mai târziu, cafeneaua a sărit în aer.

Rușii spun că suspecta este o activistă din cercul lui Navalnîi

Marat Arnis: ”Eram acolo, stăteam la 10 metri distanță. Am văzut cu ochii mei cum a murit (Tatarski). Am căzut, am fugit cu toții de acolo. Am văzut toate persoanele rănite, am ajutat câți am putut. (Atacul) a fost ceva greșit, a fost nedrept”.

La câteva ore de la explozie, autoritățile ruse au descins la locuința Dariei Trepova, care e prezentată acum drept o activistă a Fundației Anticorupție, creată de opozantul încarcerat Alexei Navalnîi.

Yelena, vecină: ”La 6.30 dimineața am auzit ciocănituri, zgomote de la etajul de deasupra. Era clar că s-a întâmplat ceva. Câinele meu lătra, ne-am ridicat din pat. Dar nu era clar, am crezut că e un scandal de familie sau ceva similar”.

Rapid, autoritățile ruse au dat publicității o înregistrare video din cursul interogatoriului. Au sărit imediat în ochi diferențele dintre înfățișarea femeii din cafenea și chipul celei arestate, care era dezorientată.

Statueta a fost adusă de o femeie blondă cu părul lung, iar la interogatoriu apare o tânără roșcată și cu părul tăiat. O ipoteză este că, în orele scurse între explozie și arestare, Daria a încercat să-și schimbe înfățișarea.

Unii se întreabă dacă știa de bomba ascunsă în sculptură. De altfel, a fost și ea în sala zguduită de explozie. A plecat de acolo cât de repede a putut, așa cum se observă în imaginile filmate la câteva minute după atentat.

”Pentru Putin, Crimeea este pur și simplu o vacă sacră”

În altă ordine de idei, în mesajul transmis compatrioților luni noaptea, Volodimir Zelenski a dat de înţeles că se apropie ziua contraofensivei şi se fac pregătiri intense în acest sens, cei mai importanţi generali fiind deja pe linia frontului.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: ”Nu pot să vă dau informații concrete, pentru că nu vrem să dăm posibilitatea teroriștilor din Federația Rusă să se pregătească pentru metodele noastre de eliberare. Dar o vom face și ei trebuie să știe că se va întâmpla. Mai au timp să plece din țară sau îi vom ucide”.

Pe de altă parte, noi imagini din satelit ale peninsulei Crimeei, realizate de Maxar Technologies, dezvăluie o rețea complexă de tranșee. Semn că Rusia a construit zeci de structuri defensive, care se întind pe mai mulți kilometri.

"Pentru Putin, Crimeea este pur și simplu o vacă sacră. Dacă se întâmplă ceva, trupele vor fi trimise imediat la această linie de apărare", a declarat un analist militar rus citat de cotidianul The Washington Post.

Dată publicare: 04-04-2023 17:59