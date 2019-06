Familie din Dâmbovița, îndurerată de pierderea fiului. Tânărul a fost găsit mort în UK

O familie din Dâmboviţa, trece prin momente cumplite. Oamenii au fost anunţaţi că fiul lor cel mare, de 23 de ani, a fost găsit fără viaţă într-o locuinţă din Londra, unde stătea cu chirie.

Pe lângă durerea pe care o resimt, părinţii băiatului susţin că nici nu au destui bani pentru a-şi aduce fiul acasă să îl inmormenateze.

Deocamdată nu se ştie ce i-a provocat decesul tânărului.

Andrei a plecat în urmă cu doi ani în Anglia să lucreze în construcţii. Părinţii lui povestesc că tânărul voia să strângă bani ca apoi să revină acasă şi să aibă un trai mai bun. Ultima dată, băiatul a vorbit la telefon cu mama lui pe 23 mai, iar de atunci nu le-a mai dat niciun semn de viaţă. Pe 5 iunie, însă, femeia a primit cumplită veste.

Mariana Popescu, mama tânărului decedat: „M-a sunat un comisar de la poliţie, mi-a spus că vrea să îmi spună personal ceva. M-a întrebat dacă am pe cineva în Anglia, cum îl cheamă şi mi-a spus că are un accident. Şi mi-a spus că atât ştie. Am zis, ce accident? De maşină, de muncă, ce accident? Doamnă, nu ştim decât că a decedat, am venit să ne asigurăm că aţi fost informată.”

Părinţii au aflat că băiatul lor a murit pe 26 mai. Andrei fost găsit fără viaţă, în camera unde locuia cu chirie, împreună cu nişte albanezi. Tatăl tânărului e convins că cineva i-a făcut rău fiului său şi aşteaptă mai multe răspunsuri din partea autorităţilor. Familia a primit cumplită veste după nouă zile de la producerea tragediei.

Georgian Popescu, tatăl tânărului decedat: „Anturajul, de ce prietenul meu a plecat, a plecat şi el să facă un ban. Eu cred că l-a omorât cineva, eu aşa cred.”

Reporter: „Sunt multe semne de întrebare?”

Georgian Popescu: „Da! Tocmai d-aia, se face anchetă încă o dată. Nu avea nimic, era sănătos tun."

Între timp, anchetatorii londonezi aşteaptă un răspuns din partea medicilor legişti. Potrivit rudelor băiatului alfate în Anglia, anchetatorii i-au interogat şi pe cei care locuiau în casa cu Andrei. Între timp, familia băiatului ar vrea să aducă trupul acasă.

Părinţii lui Andrei sunt împietriţi de durere şi mai au o singură dorinţă - să îşi vadă băiatul acasă pentru ultima dată. Au însă venituri modeste şi nu îşi permit - aproape 5000 de lire, bani necesari pentru repatrierea tânărului. Spera că se vor găsi oameni inimoşi care să le dea o mână de ajutor în aceste zile cumplit de grele.

