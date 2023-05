Explozii puternice în Mariupol, oraș ocupat de ruşi. Ucrainenii anunță că au lovit o bază cu 150 de soldaţi inamici

Un consilier al primarului ucrainean, aflat în afara oraşului, a afirmat că exploziile au avut loc la o bază a forţelor inamice, informează News.ro, care citează CNN.

Petro Andriuşcenko, care nu se află în Mariupol, a declarat pe Telegram că este vorba despre o bază care găzduieşte aproximativ 150 de soldaţi ruşi şi care este folosită în principal pentru sprijinul apărării aeriene.

Consiliul Municipal din Mariupol, instituţie care, de asemenea, se află în prezent în afara teritoriului ocupat, s-a făcut ecoul afirmaţiei lui Andriuşcenko.

"Trei explozii puternice au fost auzite de locuitorii din Mariupol", a precizat Consiliul ucrainean pe Telegram.

Informaţiile preliminare indică faptul că explozia a lovit o bază rusă de la aeroportul oraşului, susţine Consiliul, care a postat un scurt videoclip în care se văd flăcări şi fum care se ridică în depărtare.

"Judecând după imagini, dacă informaţiile se confirmă, inamicul ar fi trebuit să sufere pierderi semnificative", a comentat Consiliul.

CNN a precizat că nu a putut să verifice în mod independent afirmaţiile oficialilor ucraineni, iar administraţia locală instalată de Rusia nu a comentat încă nimic despre explozii sau despre ce le-ar fi provocat.

La rândul său, NEXTA a scris că propagandiştii ruşi spun că patru rachete au lovit zona aeroportului, însă nu au fost victime.

