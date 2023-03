Mai multe explozii au zguduit Melitopol și Mariupol, orașe controlate de Rusia. Luptele continuă în estul Ucrainei

Trupele sale continuă să atace Ucraina vecină. În orașul Avdiivka, autoritățile locale vorbesc de scene "post-apocaliptice", si cer populației să fugă, cât mai departe de pericol.

Mai multe explozii au zguduit, luni dimineață, orașele Mariupol și Melitopol, două localități ucrainene ocupate de armata rusă. Unele clădiri fost distruse și cel puțin patru civili au fost răniți.

Luptele continuă și în estul Ucrainei, orașul Bahmut fiind, în continuare, scena celor mai aprige confruntări.

Totuși, forțele de frontieră ucrainene susțin că au ucis în ultimele ore cel puțin 15 mercenari Wagner și au publicat o filmare din timpul operațiunii.

Orașul Avdiivka, făcut „bucăți” de ruși

Tot pe rețelele sociale circulă o înregistrare video în care ucrainenii susți că au filmat un cimitir din Krasnodar, unde au fost înmormântați mercenari Wagner.

În schimb, surse rusești susțin că grupul paramilitar rus a preluat "controlul total" asupra uzinei metalurgice Azom, din nordul Bahmutului.

La aproximativ 90 de kilometri se află orașul Avdiivka.

"Rusia transformă acest oraș într-un loc asemănător celor din filmele post-apocaplitice, intensificându-şi bombardamentele şi forţând o închidere aproape completă a acestei localități", a spus un înalt oficial local.

Drept urmare, autoritățile au intensificat apelurile de evacuare pentru cei aproape 2.000 de civili care mai sunt în zonă.

Matthew Chance, CNN: „Putin a spus că Rusia plănuiește să amplaseze un număr de arme nucleare tactice în Belarus, fiind prima dată din anii '90, când o parte din arsenalul nuclear rusesc este amplasată în afara țării. Putin a adăugat că o instalație de depozitare este programată să fie finalizată până în iulie. Însă, Putin a spus foarte clar că armele nucleare tactice nu vor fi pur și simplu predate Belarusului, ci vor rămâne sub comanda și controlul Moscovei. Asta înseamnă că Rusia va staționa probabil și mai multe trupe în Belarus, încet, dar sigur, înăsprindu-și treptat controlul asupra acestei țări”.

Minskul, "ostaticul nuclear al Moscovei"

Kievul acuză Minskul că este "ostaticul nuclear al Moscovei" și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, îndemnând Occidentul și China să pună capăt "șantajului nuclear al Kremlinului".

Jill Dougherty, profesoara la Universitatea Georgetown: „Putin încearcă să escaladeze pentru că are probleme. Este o provocare și, totodată, un semn de slăbiciune, din partea lui Putin, fiind unul dintre puținele lucruri pe care le poate face acum, analizând situația lui, per ansamblu. Nu a obținut prea multe în urma întâlnirii cu președintele chinez Xi Jinping. CPI a emis un mandat de arestare pe numele său pentru crime de de război. Și, în plus, luptele din Ucraina nu decurg foarte bine. Așadar, singurul lucru pe care Vladimir Putin îl mai are în buzunar sunt armele nucleare”.

În Kiev, actorul american Orlando Bloom a făcut o vizită neașteptată la mai multe centre pentru copiii rămași orfani în urma războiului. Vedeta din "Stăpânul Inelelor" este și ambasador UNICEF și a mai fost în Ucraina în 2016, în estul țării devastate acum de război.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 27-03-2023 14:21