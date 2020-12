Explozie puternică la un depozit din sud-vestul Marii Britanii. Mai multe persoane rănite

Serviciile de pompieri au transmis mai devreme pe Twitter că au fost solicitate să intervină la Avonmouth, în sud-vestul Angliei, unde a avut loc o explozie de anvergură.

Poliţia şi serviciile de ambulanţă au fost la rândul lor mobilizate.

„Putem confirma că sunt numeroase victime la faţa locului”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Serviciilor de pompieri şi salvare din Avon, menţionând că este vorba de persoane grav rănite.

???????? We are currently responding to an incident after being called to a large explosion in Avonmouth. Crews from @AFRSAvonmouth @AFRSSouthmead @AFRSYate @AFRSPatchway @AFRSKingswood & @AFRSTemple are in attendance. Thread. ????????