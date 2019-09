Explozie puternică într-o zonă frecventată de străini din Kabul. VIDEO

Deflagraţia s-a produs în apropierea vastului complex Green Village din Kabul, unde se află agenţii de asistenţă şi organizaţii internaţionale, a declarat Nasrat Rahimi, purtător de cuvânt al Ministerului de Interne, informează Agerpres.

Explozia pare să fi fost provocată de o maşină-capcană, a indicat un purtător de cuvânt al poliţiei din Kabul, Ferdaws Faramerz. Acesta a precizat că la locul exploziei au fost desfăşuraţi poliţişti şi se aşteaptă mai multe informaţii.

Imagini difuzate pe reţelele sociale arată o coloană densă de fum ridicându-se pe cerul capitalei afgane.

There is a massive blast reported in #Kabul which seems closer proximity to the green village buildings where foreigners are accommodated. #Afghanistan pic.twitter.com/PwK34XaEwb