Explozie la un depozit de muniţie dintr-o bază militară rusă din Peninsula Crimeea: Doi civili au murit | VIDEO

Explozia s-a soldat cu doi civili răniţi, conform guvernatorului Crimeei, Serghei Aksionov, relatează AFP și news.ro.

Incendiul a avut loc în această dimineață, în jurul orei 3.15 GMT (ora României, 6.15) într-un depozit temporar de muniţie de la o bază rusă din districtul nordic Geankoi, a anunţat ministerul într-un comunicat, citat agenţiile de presă ruse.

Guvernatorul Crimeei, Serghei Aksionov, spune că a plecat de urgenţă în satul Maiskoie de lângă Geankoi.

”Am plecat în satul Maiskoie, din districtul Geankoi. Circumstanţele incidentului sunt investigate. Vă voi informa pe măsură ce informaţiile devin disponibile”, a scris oficialul pe canalul său de Telegram, relatează agenţia de presă rusă RIA.

Crimea, Dzhankoy

Explosions at the ammunition depot - media in the occupied Crimea pic.twitter.com/6zowH6H6Nw