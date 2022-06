Explozie de culoare la parada gay din Tel Aviv. Zeci de mii de israelieni au participat la eveniment

StirilePROTV

Explozie de culoare pe străzile din Tel Aviv, unde zeci de mii de israelieni au participat la parada anuală a homosexualilor şi lesbienelor.

Costumaţi de petrecere, participanţii s-au făcut remarcaţi pe principalele artere ale Tel Aviv-ului. Au dansat în jurul sau pe carele alegorice, pregătite pentru marele eveniment.

More than 100,000 Israelis and visitors from around the world participate in Tel Aviv #Pride earlier today! ????️‍???????????? pic.twitter.com/2w9n7YaMcX — Avi Mayer (@AviMayer) June 10, 2022

Pe traseul paradei au fost mobilizate şi forţe de ordine, pentru a preveni incidentele violente.

More than 170,000 people took part in Tel Aviv's #Pride parade on Friday, a city spokesperson said, as the annual event inched towards reaching pre-pandemic attendance.https://t.co/QCNb7yOzSA pic.twitter.com/h0XpHyvicL — AFP News Agency (@AFP) June 10, 2022

Israelul este un bastion de acceptare pentru comunitatea gay din Orientul Mijlociu, zonă unde homosexualitatea este considerată un subiect tabu și chiar interzisă în unele locuri.

Tel Aviv pride is fucking lit dam pic.twitter.com/4BD3fPfoJR — Skyler (@narcissexual) June 10, 2022

Iar oraşul Tel Aviv este considerat o "oază" de toleranţă în regiune, spre deosebire de Ierusalim, care este mult mai "tradiţionalist" în această problemă.