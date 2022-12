Evgheni Prigojin, cunoscut ca „Bucătarul lui Putin”, insultat de un bărbat care susține că i-a fost coleg de închisoare

Un prieten apropiat al președintelui Putin, Evgheni Prigojin, un om de afaceri rus în fruntea grupării Wagner, este ținta unei invective violente și homofobe din partea unui individ care se prezintă ca fostul său coleg de închisoare, scrie agenția de presă BFMTV.

„Am ispășit o pedeapsă în același timp”, spune Sasha Kurara într-un videoclip. „Am vrut să vă spun că Prigojin este un b......u, la propriu”.

A Russian man who introduces himself as an ex-convict who served sentence with Wagner's Prigozhyn claims the latter was providing sexual services to other prisoners. pic.twitter.com/HOhXFZhUBL