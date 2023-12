Erupţie a vulcanului Marapi, Indonezia. Coloana de cenuşă a ajuns până la trei kilometri altitudine

Cenuşa expulzată de Muntele Marapi, a cărui erupţie este în curs de desfăşurare, a fost observată la o altitudine de 3.000 de metri deasupra vârfului său, a declarat Hendra Gunawan, şeful Centrului indonezian de vulcanologie şi riscuri geologice.

Erupţia, care s-a produs pe insula Sumatra, a început la ora locală 14:54 (07:54 GMT) şi nu a provocat victime sau pagube materiale imediate.

„Putem observa această coloană de cenuşă foarte densă, de un gri închis, care se înclină către est”, a declarat Gunawan, citat într-un comunicat.

„Nici persoanele care locuiesc în jurul vulcanului, nici turiştii nu au dreptul de a intra în interior (în zona de restricţie - n.r.), pe o rază de trei kilometri în jurul craterului”, a precizat Gunawan.

