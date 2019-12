Erupția vulcanului din Noua Zeelandă. Cazul tragic al unei familii prinse în infern

Cea de a 16-a persoană decedată nu a fost identificată, a murit în Australia, după ce a fost repatriată pentru tratament.

Aproximativ 20 de persoane rămân la terapie intensivă cu arsuri grave.

Conform CNN, poliția a dat publicității prima identitate a unei victime, o tânără de 21 de ani din Australia. Krystal Eve Browitt se afla pe insulă împreună cu sora ei Stephanie şi cu tatăl lor Paul, mama lor, Marie, rămânând pe nava de croazieră pe care se aflau în vacanţă, conform paginii Go Fund Me.

Conform datelor de pe această pagină, ”Paul este în Auckland, în comă, în unitatea de arşi”. Şi Stephanie se află în Christchurch în aceeaşi situaţie.

Între timp, echipele de recuperare s-au întors duminică pe insula vulcanică, dar nu au putut localiza alte două cadavre.

Tourists on sightseeing boat film clouds of ash and smoke soaring into the sky as their vessel moves away from erupting volcano on New Zealand's White Island.

At least five people were killed and many more remain missing after the eruption, officials say. https://t.co/JqD49YSVEp pic.twitter.com/jO4zbJq9bV