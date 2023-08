Erdogan urmează să efectueze „în curând” o vizită la Soci pentru a discuta cu Putin o relansare a Acordului de la Istanbul

Anunțul a fost făcut luni de un purtător de cuvânt al Partidului Justiţiei şi Dezvoltării (AKP), Omer Celik, relatează AFP, citează news.ro.

”Preşedintele nostru a luat iniţiativa (unor negocieri în vederea relansării acordului) (...), pentru a evita ca lumea să se confrunte cu o criză alimentară. El va efectua în curând o vizită la Soci”, anunţă purtătorul de cuvânt al partidului lui Erdogan.

AK Party spokesperson Omer Celik:

- We express our support to TRNC regarding Pile-Yigitler road construction again

- There’re two equal societies, two equal states in Cyprus

- President Erdogan to visit Sochi soon & we expect developments regarding grain deal after his visit pic.twitter.com/fpm2woSLjv