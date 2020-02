Erdogan i-a cerut lui Putin „să se dea la o parte” din Siria

Preşedintele turc Recep Erdogan a somat Rusia, într-o discuţie telefonică cu omologul său Vladimir Putin, să „se dea la o parte” din Siria şi să lase armata turcă să se confrunte singură cu forţele Damascului, conform AFP.

„I-am spus dlui Putin: Ce faceţi voi acolo ? Dacă vreţi să stabiliţi o bază, mergeţi înainte, dar daţi-vă din drumul nostru. Lăsaţi-ne singuri cu regimul (sirian)”, a afirmat Erdogan într-un discurs la Istanbul.

El a avertizat că forţele siriene „vor plăti preţul” pentru atacurile lor împotriva militarilor turci, după ce 34 dintre aceştia au fost ucişi începând de joi în Idlib, în nord-vestul Siriei.

„Noi nu am mers acolo pentru că am fost invitaţi de (preşedintele sirian Bashar al-Assad). Noi am mers acolo pentru că am fost invitaţi de poporul Siriei. Nu intenţionăm să plecăm înainte ca poporul Siriei să spună 'OK, s-a încheiat'”, a adăugat el.

După uciderea soldaţilor săi în atacurile aeriene de joi, Turcia a anunţat că îi va lăsa pe migranţi să treacă în Europa.

„Nu vom închide porţile în perioada următoare şi acest lucru va continua. De ce? Uniunea Europeană trebuie să-şi ţină promisiunile. Nu suntem obligaţi să avem grijă de atât de mulţi refugiaţi, să-i hrănim”, a spus preşedintele în discursul de sâmbătă.

Erdogan a susţinut că 18.000 de migranţi au trecut frontiera pentru a ajunge în Europa începând de vineri, o cifră imposibil de confirmat, şi că numărul lor ar putea creşte sâmbătă la 25.000-30.000.

El s-a plâns că fondurile transferate Turciei de Uniunea Europeană în sprjinul refugiaţilor sosesc prea târziu, afirmând că i-a cerut cancelarului german Angela Merkel să trimită fondurile direct guvernului turc.

