Enigma dispariției unei adolescente se adâncește după deschiderea a 2 morminte la Vatican

Joi, cele două morminte au fost deschise în speranţa că vor fi găsite rămăşiţele unei adolescente dispărute în mod misterios în Roma în urmă cu 36 de ani.

Vaticanul a autorizat deschiderea mormintelor la solicitarea apropiaţilor adolescentei dispărute, Emanuela Orlandi, în urma unui mesaj enigmatic primit vara trecută de avocata familiei.

