Elon Musk: Nava Starship pleacă spre Marte la sfârşitul anului viitor, transportând robotul umanoid Tesla Optimus

„Nava Starship pleacă spre Marte la sfârşitul anului viitor, transportându-l pe Optimus. Dacă aceste aterizări merg bine, atunci aterizările umane ar putea începe încă din 2029, deşi 2031 este mai probabil”, a declarat multimiliardarul fondator al SpaceX şi prieten apropiat al preşedintelui Donald Trump pe reţeaua sa socială X.

Starship departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus.

If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN