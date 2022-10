Elon Musk a preluat oficial Twitter, pentru 44 de miliarde de dolari

Musk a făcut anunțul într-o postare chiar pe Twitter, în care se adresează agenților de publicitate.

„Au existat multe speculații privind motivul pentru care am cumpărat Twitter și despre ce cred eu despre publicitate. În cea mai mare parte sunt greșite”, a scris Elon Musk pe Twitter.

Miliardarul a explicat că a decis să preia Twitter „deoarece este important pentru viitorul civilizației să existe o piață digitală comună, unde o gamă largă de credințe pot fi dezbătute într-un mod sănătos, fără a recurge la violență”.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7