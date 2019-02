O școală nu le permite fetelor să mănânce decât atunci când băieții termină

În 2016, un raport despre școala musulmană Al-Hijrah din Birmingham arăta că în unitatea de învățământ elevele erau discriminate iar la biblioteca școlii se găseau numeroase cărți care incitau la violență față de femei. În cărțile din bibliotecă se găseau paragrafe în care femeilor le era spus că trebuie să se supună bărbaților mereu.

În școala finanțată de stat, studiază elevi cu vârste cuprinse între 4 și 16 ani.

În 2017, școlii i-a fost interzisă respectarea regulei, conform căreie fetele puteau să ia prânzul doar după ce băieții terminau de mâncat. Însă, conducerea școlii nu a respectat indicațiile și practica discriminatorie a continuat.

De asemenea, conducerea școlii a cerut instanței o revizuire a raportului, iar decizia a fost anulată de Curtea de Apel în iulie 2017.

”Nu doar în școala Al-Hijrah, ci și în nenumărate alte școli, există reguli care descriminează elevii în fucție de sex”, s-a arătat în raportul pe care îl judecau autoritățile.

Muslim school in Birmingham will not allow girls to eat lunch until after boys, a story Labour MP Khalid Mahmood finds "astonishing". https://t.co/BJzGGB25lb