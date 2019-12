El Clasico cu scântei. Protestatarii catalani au creat haos și s-au bătut cu poliția

Incidentele au avut loc chiar la porţile stadionului Camp Nou, unde protestatarii au aruncat cu diverse obiecte în barajul creat de forţele de ordine.

Patruzeci şi şase de persoane au primit îngrijiri, iar opt au avut nevoie de spitalizare. Cinci manifestanţi au fost reţinuţi, iar calmul s-a reinstaurat când fanii au început să părăsească arena Camp Nou după meci.

Scutierii au ripostat, încercând să ţină la distanţă pe cei care îndrăzneau să îi țină la distanță pe protestatarii violenți.

Mai multe imagini din timpul protestelor sunt disponibile în galeria foto.

