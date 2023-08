Economia Rusiei ar putea pierde ”miliarde de ruble” din cauza unui baraj distrus, care a afectat o cale ferată importantă

Malurile râului Kholodnaya s-au revărsat și au afectat o parte a unei importante legături feroviare de tranzit prin districtul Severo-Baikal din estul republicii siberiene, a transmis guvernatorul regional Alexey Tsydenov pe Telegram, potrivit Newsweek.

Economia Rusiei este deja vizată de sancțiunile occidentale aplicate Moscovei din cauza invaziei în Ucraina, sancțiuni care încearcă să taie Rusiei resursele.

"Prejudiciul adus economiei țării de mărfurile inactive se va ridica la miliarde de ruble", a adăugat el, "plus costul de refacere a căii ferate."

Se pare că apa a afectat linia principală Baikal-Amur (BAM), o cale ferată de tranzit crucială care traversează Siberia. Întinzându-se pe aproximativ 4.300 de kilometri, adică aproape 2.700 de mile, este una dintre cele mai lungi rețele feroviare din lume.

Linia trece chiar la nord de lacul Baikal, prin Severobaikalsk și se termină în orașul-port Sovetskaya Gavan, situat lângă Oceanul Pacific.

Imaginile publicate pe rețelele de socializare de către publicația independentă belarusă NEXTA arată cum apa curge rapid printr-o secțiune avariată a podului. O altă înregistrare video care circulă online arată o secțiune prăbușită a unei căi ferate, cu apă care se revarsă și acoperă șinele.

In #Buryatia, due to overflowing the banks of the Kholodnaya River, the movement of trains along the Baikal-Amur Mainline was suspended. A state of emergency has been introduced in the region.

The flood destroyed the dam. Due to its breakthrough, the movement of trains on the… pic.twitter.com/LCHck2kn0f